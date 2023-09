Terni, Collestatte: dal progetto della terrazza panoramica a discarica a cielo aperto

Doveva diventare un parcheggio con tanto di terrazza panoramica. Con questo progetto l'area sottostante le mura di Collestatte, presso la porta Sabina/Valnerina, era stata acquistata una quindicina d'anni fa dall'amministrazione comunale dell'allora sindaco Di Girolamo. Di anni ne sono passati diversi ma quest'area è rimasta sempre uguale. Non solo non è stato fatto alcun tipo di intervento, dimenticando forse l'ambizioso progetto per cui fu acquistata, ma abbandonata a se stessa è diventata una sorta di discarica a cielo aperto. Basta sporgersi un po' dal muretto per vedere che la scarpata è diventata la culla di cartacce, bottiglie di plastica, cassette di legno. Un brutto biglietto da visita per questo borgo che, immerso nel verde della Valnerina, offre una vista sulle colline molto suggestiva. Diversi cittadini ora sollecitano una sistemazione di quest'area che pare aver fatto la stessa fine degli impianti sportivi i cui lavori sono stati avviati e mai conclusi, con la differenza che qui i lavori non sono mai partiti.