“Fashion week Foligno”, va in scena la moda. C'è anche la mostra degli abiti da dama

© RIPRODUZIONE RISERVATA

FOLIGNO - Il centro storico di Foligno diventerà un palcoscenico per la moda, nelle sue diverse articolazioni, da una mostra di abiti da dama di fine ‘500 e fine ‘600 alle sfilate di modelle lungo le principali vie della città fino ad alcune conferenze, anche sul ricamo: è quanto fino al 29 giugno “Fashion week Foligno”, un evento promosso dalla stilista Michaela Candolfo con il patrocinio di Comune di Foligno ed Ente Giostra della Quintana. Numerose le iniziative previste. La mostra “La moda a corte tra fine ‘500 e fine ‘600 propone fino al 29 giugno, a Palazzo Jacobilli Roncalli nella sala Apollo (Corso Cavour 9, dalle 16 alle 20) l’esposizione di abiti da dama . Venerdì 28 giugno si terrà “Sfilata sotto le stelle”, nella corte di Palazzo Trinci, alle 21,30. Presenterà Ambra Cenci con intermezzi di musica e danza. Ci sarà anche Alessandra Ceciarelli, soprano. Nel corso della sfilata le allieve del quinto anno dell’Orfini (per loro in palio il “Premio Talento”) proporranno le loro creazioni. Sabato 29 alle 18,30 allo stesso orario, ci sarà una sfilata di moda nel centro storico cittadino toccando in particolare Corso Cavour. “Ho voluto proporre un evento che contenesse le arti in tutte le sue forme (canto, ballo e la presenza del soprano Ceciarelli) – ha detto Michaela Candolfo. E’ il secondo anno della manifestazione per il territorio umbro che è importante come storia tessile, oltre ad essere un polo per la moda. La sfilata porterà dieci modelle da Palazzo Trinci a Corso Cavour”. E’ intervenuta anche l’assessore al turismo, Michela Giuliani, sottolineando “come l’amministrazione comunale sosterrà eventi di questo tipo”. Sono intervenute alla presentazione dell’iniziativa anche Ambra Cenci e Francesca Magrini, con un passato da modella, che ora collabora con la Candolfo all’organizzazione dell’iniziativa.