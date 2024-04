Venerdì 12 Aprile 2024, 09:02 - Ultimo aggiornamento: 09:12

Maggio è alle porte. Comincia il periodo delle comunioni e iniziano le battaglie tra madri e figli su cosa indossare per l'evento. Le perfette mamme di Roma Nord non vogliono sbagliare un colpo. Su Facebook, in uno dei tanti gruppi dedicati ai genitori, Lavinia scrive: «Cerco una fashion blogger per consigli su outfit prima comunione». Non sa che suo figlio, così come tutti i ragazzini di 9 anni, vorrebbe solo infilarsi una tuta della Nike per sentirsi a suo agio, mentre lei è indecisa tra un completo di lino bianco o un più classico giacca e cravatta realizzato dallo stesso sarto del papà .

«Emma avrà un piccolo velo di tulle». «Che dite se mi vesto come mia figlia?». I dubbi diventano insopportabili: cravatta o papillon? Scarpe col tacchetto o sneakers? E se le mettessi qualche paillettes? Tra baby spose, mini damerini, ragazzini che sembrano usciti da un catalogo di Vogue, l'ossessione abito da cerimonia sta prendendo derive pericolose. Tralasciando il fatto che la maggior parte delle chiese prevede una tunica bianca (uguale per tutti) sopra al vestito, anche in caso contrario un consiglio: puntate sulla semplicità che - quella - non è mai peccato.