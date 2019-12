© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Questa sera al Teatro Cucinelli di Solomeo ci sarà un’ospite davvero speciale, considerata una delle più grandi attrici francesi della contemporaneità e non solo,. In esclusiva nazionale presenterà proprio in Umbria lo spettacolo “Hiroshima mon amour”, tratto dalla sceneggiatura scritta daper il capolavoro di(inizio alle 21.00). L’artista interpreterà con il suo stile inconfondibile il bellissimo e toccante testo che è diventato celebre in tutto il mondo dopo l’uscita del film nel 1959. “Hiroshima mon amour” ha segnato, alla fine degli anni Cinquanta, l’atto di nascita della Nouvelle vague e narra di due amanti a Hiroshima, lei francese, lui giapponese. L’evocazione degli orrori della bomba atomica si alterna ai ricordi della donna, al suo amore per un soldato tedesco nella Francia della seconda guerra mondiale: «Ho riscoperto il mio amore per Hiroshima e sono stato totalmente preso dal potere di questo testo - ha spiegato, che ha curato l’adattamento e la messinscena dello spettacolo in programma a Solomeo - che trovo sia una delle opere più belle di Marguerite Duras che io abbia mai letto. Ho immediatamente immaginato Fanny Ardant interpretare queste parole fulminanti. Ho dovuto adattare il testo mantenendo la maggior parte della sceneggiatura scritta dalla Duras per arrivare a una versione che potesse avere senso in teatro. Vorrei che questa storia fosse ascoltata, semplicemente, senza artificio e senza l'intervento soggettivo del cinema. Far sentire il testo per quello che è, per le immagini che crea e per dare libero sfogo all'immaginazione di tutti».Lo spettacolo è in francese con i sovratitoli in italiano. Si può prenotare telefonicamente, al Botteghino Telefonico Regionale del Teatro Stabile dell’Umbria 075.57542222, dalle 16.00 alle 20.00. I biglietti prenotati vanno ritirati mezz’ora prima dello spettacolo, altrimenti vengono rimessi in vendita.