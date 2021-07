Anche Cucinelli parteciperà al restauro della facciata del Duomo di Perugia

Sabato 3 Luglio 2021, 17:59

PERUGIA - Ci sarà il contributo di Brunello Cucinelli per il restauro della facciata della cattedrale di San

Lorenzo di Perugia. L'annuncio durante la conferenza stampa di presentazione del progetto di valorizzazione del complesso monumentale del duomo denominato «Isola di San Lorenzo e il percorso nella Forma del Tempo. La storia di Perugia e del suo Colle Sacro».

Alla presentazione, tra il pubblico, anche l'imprenditore di Solomeo che a fine incontro all'Ansa, non fornendo ulteriori elementi, ha detto che l'iniziativa del restauro della facciata sarà presentata prossimamente. Dopo il restauro dell'Arco etrusco e i lavori interni ed esterni per il Teatro Morlacchi si ampliano così le azioni di

mecenatismo di Cucinelli rivolte, in questo caso, al patrimonio storico, artistico e culturale del capoluogo umbro.