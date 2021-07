Brunello Cucinelli dona abiti all'Emporio del Riuso e dello Scambio di Orvieto

Venerdì 2 Luglio 2021, 06:09

«Siamo particolarmente onorati, come “Emporio dello Scambio e del Riuso” dell’associazione Senza Monete di Orvieto, di aver ricevuto l’attenzione del progetto “Brunello Cucinelli for Humanity”. Attenzione che si è concretizzata in un generoso pacco contenente capi di abbigliamento di assoluta qualità.»

Queste le parole con cui l'associazione ha voluto ringraziare l'imprenditore umbro e il progetto da lui curato.

«So che con affetto simile al mio – scrive Cucinelli nella lettera a noi e altre organizzazioni inviata – li farete giungere a chi ritenete giusto e vero, in un momento che addolora da tempo le persone umane in ogni parte del pianeta, voi, fratelli premurosi verso altri fratelli, che possono essere magari timidi per le loro condizioni materiali, ma nobilmente sono consapevoli della loro dignità umana».

«Brunello Cucinelli - aggiungono da Senza Monete - è un imprenditore umbro di successo, un marchio globale della moda e del Made in Italy. Ha deciso di diventare un emblema di un diverso modo di intendere l’impresa, concependo il profitto non come valore assoluto ma in un rapporto di armonia con il dono, con quell’universo dove la legge morale si fa legge del mondo. Ed è per noi un dono supplementare poter condividere con Cucinelli la persuasione che un mondo migliore vada realizzato mettendo ciascuno un pezzo della propria opera, facendo della felicità nostra e della felicità di tutti l’orizzonte dei nostri sforzi.»

L'Associazione Senza Monete di Orvieto conta oltre 1500 soci ed è un'associazione di promozione sociale finalizzata all'assistenza, all'educazione ed all'integrazione relazionale per la comunità locale, obiettivo che viene perseguito attraverso azioni di consumo intelligente orientate al benessere sociale.