Brunello Cucinelli scala la classifica mondiale dei miliardari. Forbes lo colloca alla posizione 905, con un balzo di 600 gradini

Un balzo di oltre seicento posizioni nel mondo, di una decina in Italia. L’imprenditore perugino Brunello Cucinelli prende quota nella classifica degli uomini più ricchi del pianeta, stilata ogni anno dalla rivista Forbes. Con un patrimonio familiare di 3,2 miliardi di dollari statunitensi, il presidente esecutivo dell’omonima casa di moda di Solomeo occupa la posizione numero 905 nella graduatoria globale, rispetto alla 1513 dello scorso anno. Classifica che viene pubblicata ogni anno con i dati aggiornati al 31 dicembre precedente.

L’imprenditore perugino è uno dei 64 italiani presenti nel report del noto magazine economico americano e anche a livello nazionale ha guadagnato posizioni rispetto al 2022: uno scatto di 4 gradini, dalla numero 27 alla 23. Un passaggio significativo visto che dal 12° al 29° posto il patrimonio “censito” varia tra i 3 e i 3,5 miliardi di dollari. Una ricchezza che tra il 2021 e il 2022 Brunello Cucinelli e famiglia hanno visto crescere di un miliardo e duecento milioni, considerando che nella precedente classifica era stato indicato un patrimonio di 2 miliardi.



Un’avanzata di non poco conto se si tiene conto anche il dato generale, con quasi la metà dei miliardari censiti da Forbes che nell’ultimo anno, tra azioni in caduta libera, “unicorni feriti” (ristrettezze varie) e tassi d’interesse in salita, ha visto diminuire le proprie sostanze. A livello globale il numero di chi può contare su una vera e propria fortuna è sceso da 2.668 a 2.640, ma anche in questo l’Italia è in controtendenza considerando che lo scorso anno i miliardari dello Stivale censiti da Forbes erano 52, 12 in meno rispetto ad oggi.