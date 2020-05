Trasparenza, partecipazione, informazione. Eccole le priorità che dovranno essere perseguite nella pagina Facebook che il Comune di Terni si appresta ad aprire. Il via libera è arrivato dalla Giunta nei giorni scorsi. Presto nascerà la pagina Facebook del Comune di Terni. Uno strumento di comunicazione che ancora mancava a Palazzo Spada. Operazione a costo zero, visto che sarà impegnato il personale già dipendente del Comune che permetterà all'amministrazione la possibilità di «monitorare i bisogni dei cittadini», si legge nella delibera che dà il via libera all'apertura della pagine. «I social network - prosegue la delibera - consentono inoltre di raccogliere segnalazioni, proposte e critiche che potranno essere procedimentalizzate attraverso i consueti canali dallo Sportello del Cittadino/Urp». Con l'ok alla delibera per la pagina Facebook del Comune di Terni è stato approvato anche il disciplinare comunicativo da adottare composto da 10 articoli.

