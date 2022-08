Martedì 23 Agosto 2022, 07:58 - Ultimo aggiornamento: 08:09

Sono 22 in tutto i simboli elettorali depositati alla Corte d’Appello di Perugia. Alcuni, però, non ce l’hanno fatta ad essere presenti nei due rami del Parlamento. Tra oggi e domani sarà completata la verifica di tutti i documenti e soprattutto delle firme necessarie ai partiti più piccoli per la presentazione delle candidature.

CENTRODESTRA

Fratelli d’Italia Camera proporzionale: Emanuele Prisco, Chiara La Porta, Marco Squarta, Eleonora Pace (candidata anche al secondo posto del proporzionale Camera in un collegio in Campania). Senato proporzionale: Antonio Guidi, Margherita Scoccia.

Lega Camera proporzionale: Valeria Alessandrini, Simone Pillon, Maria Cristina Canuti, Federico Brizi. Senato proporzionale: Luca Briziarelli, Francesca Mele.

Forza Italia Camera proporzionale: Catia Polidori, Roberto Morroni, Cristina Bertinelli, Francesco Ferranti Senato proporzionale: Fiammetta Modena, Riccardo Meloni.

Collegio Camera Umbria1: Raffaele Nevi. Collegio Camera Umbria2: Virginio Caparvi. Collegio Senato: Franco Zaffini.

CENTROSINISTRA

Partito democratico Camera Proporzionale: Anna Ascani, Pierluigi Spinelli, Claudia Cimbolini, Lorenzo Ermenegildi Zurlo. Senato proporzionale: Walter Verini, Manuela Pasquino.

Verdi-Sinistra: Camera: Elisabetta Piccolotti, Enrico Paci, Antonietta Alonge, Simone Picotti. Senato: Alfonso Morelli, Francesca Arca.

Più Europa: Camera propozionale: Giuseppina Barluzzi, Riccardo Pannacci, Silvia Malavasi, Antonio Zurino. Senato propozionale: Anna Maria Corazza, Adriano Mencarelli.

Collegio Camera Umbria1: Francesco de Rebotti. Collegio Camera Umbria2: Stefano Vinti. Collegio Senato: Federico Novelli.

MOVIMENTO 5 STELLE

Camera proporzionale: Emma Pavanelli, Andrea Liberati, Angelica Trenta, Gino Di Manici. Senato proporzionale: Raffaella Brunozzi, Rodolfo Rughi. Collegio Camera Umbria1: Alessandra Ruffini. Collegio CameraUmbria2: Ilaria Gabrielli. Collegio Senato: Federico Pasculli.

AZIONE - ITALIA VIVA

Camera proporzionale: Giacomo Leonelli, Marta de Angelis, Stefano Stefanucci, Luciana Bassini. Senato proporzionale: Leonardo Grimani, Vittoria Garibaldi. Collegio Camera Umbria1: Franco Barbabella. Collegio Camera Umbria2: Carla Casciari. Collegio Senato: Donatella Porzi.

GLI ALTRI

Impegno Civico Camera proporzionale: Filippo Gallinella, Laura Agea, Guido Perosino, Flora Conti. Senato proporzionale: Sergio Vaccaro, Luciana Nervegna.

Italia sovrana popolare Camera proporzionale: Martina Carletti, Paolo Zioni, Claudia Castagna, Andrea Moretti. Senato proporzionale: Nicola Lanza, Anna Maria Maltempi. Camera Umbria1: Matteo Natalini. Camera Umbria2: Patrizia Casavecchia Senato: Francesco Sciamannini.

Unione popolare Camera proporzionale: Simona Branchinelli, Lorenzo Marcellini, Tiziana Santoni, Matteo Vitiello. Senato proporzionale: Michele Pattoia, Samantha Pescari. Camera Umbria1: Benedetta Calderigi. Camera Umbria2: Roberto Ghiandoni. Senato: Augusto Mangoni.

Partito Comunista Camera proporzionale: Michele Froscianti, Lenina Fabrizi, Davide Benedetti, Mariastella Traversini. Senato proporzionale: Fabio Sebastiani, Serena Marchegiani. CameraUmbria1: Anna De Carlo. Camera Umbria2: Matteo Galli. Senato: Carlo Romagnoli.

Vita Camera proporzionale: Maurizio Martucci, Alessandra Garaffa, David Urru, Sabrina Pierangeli. Senato proporzionale: Marinella Giulietti, Alessandro Tulli. Camera Umbria1: Alessandra Garaffa. Camera Umbria2: David Urru. Senato: Marinella Giulietti.

Italexit Camera proporzionale: Giorgia Venerandi, Federico Vecchiarelli, Sabrina Cipriani, Stefano Babucci. Senato proporzionale: Barbara Trincia, Claudio Batini. Camera Umbria1: Andrea, Bindocci. Camera Umbria2: Maeala Peraio. Senato: Angelo Baldinelli.

Hanno presentato candidature anche “Alternativa”, i gillet arancioni, “Noi di centro”, “Noi moderati”, Partito animalista, “Destre unite” (solo al Senato) e anche Forza Nuova e “Italia dei diritti” ma solo alla Camera.