Mercoledì 20 Dicembre 2023, 09:09 - Ultimo aggiornamento: 09:40

PERUGIA - In casa oltre un milione di euro in droga. Tre chili di eroina e cocaina, più mille pasticche di Blue Punisher, l'ecstasy più pericolosa e «più forte del mondo», che ha già ucciso diversi ragazzi ed è arrivata in Italia da pochissimo. E pronta, da una casa di via San Pietrino, a inondare le piazze della città e probabilmente delle regioni vicine.

Incredibile il bilancio del blitz dei carabinieri di Perugia, anticipato ieri su queste colonne, che ha portato non solo all'arresto di due spacciatori ma anche a quello definito come il «più consistente sequestro eseguito sul territorio nazionale della nuova micidiale droga». Blitz che poi ha portato anche alla doppia soddisfazione dei residenti che avevano segnalato alle forze dell'ordine lo strano via vai, felici di averci visto giusto e di essersi levati di torno personaggi inquietanti, notati dalle loro finestre o magari durante una passeggiata sotto casa. Uno ad arrivare in auto e l'altro ad avvicinarsi al finestrino per riportare pacchi nel suo appartamento.

Ed è proprio così che li hanno trovati i carabinieri del Nucleo investigativo del Reparto operativo di Perugia lunedì mattina intorno alle 9, cogliendo con le mani nel sacco un cittadino francese 59enne ed uno nigeriano 35enne residente a Perugia, arrestati per detenzione di stupefacenti.

I militari sono arrivati a loro dopo le diverse e precise segnalazioni giunte da parte dei residenti di Madonna Alta che lunedì hanno seguito l'operazione in diretta, come fosse una serie tv: una macchina con targa francese che arriva, il conducente che resta in auto, l'altro che scende in strada e si avvicina. E poi, chirurgico, il blitz. I carabinieri escono allo scoperto, bloccano i due e qualsiasi via di fuga e poi iniziano le perquisizioni, in casa e nell'auto. E scovano un vero tesoro in droga: in contenitore ci sono buste di plastica con 205 ovuli di stupefacente, oltre tre chili in tutto, in larga misura eroina.

In un altro involucro, invece, la sorpresa peggiore: 1000 pasticche blu con il teschio simbolo dell'antieroe della Marvel, The Punisher. Un personaggio se sei al cinema, un pericolo se la ingoi: dai primi accertamenti, infatti, lo stupefacente è risultato essere metanfetamina (Mdma) conosciuta appunto come “Blue Punisher”, tristemente balzata alle cronache internazionali a seguito di decessi tra giovanissimi avvenuti la scorsa estate. A oggi, sottolineano i carabinieri, è considerata la droga sintetica più pericolosa, la pasticca «più forte del mondo», contenente cinque volte il principio attivo di quello presente nelle altre in commercio. Una droga solo recentemente arrivata in Italia, con i primi sequestri eseguiti a Roma circa tre mesi fa.

E insieme ai tre chili, il totale del sequestro è davvero notevole: i militari – le indagini sono state coordinate dalla procura della Repubblica diretta da Raffaele Cantone – hanno tolto dalle piazze di spaccio oltre 20mila dosi e un milione di euro alla rete di spacciatori. Su cui adesso, dopo aver condotto i due arrestati nel carcere di Capanne, stanno proseguendo le indagini del carabinieri. Convinti che il carico fosse verosimilmente destinato a rifornire Perugia, ma anche città delle regioni vicine. Perché l'Umbria sarà ancora un po' isolata, ma quando si tratta di droga il cuore verde sembra essere alla giusta distanza per far battere gli affari. Con Perugia in particolare, come spiegato dallo stesso procuratore Cantone meno di due mesi fa, che diventa letteralmente un hub dello smercio.