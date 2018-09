Dramma a Todi: 60enne perugino muore in moto, gravissima la moglie

© RIPRODUZIONE RISERVATA

PERUGIA - Drammatico incidente nella mattinata di domenica a Pontecuti, lungo la strada che da Todi porta a Orvieto: un sessantenne perugino ha perso la vita a seguito di un incidente contro un'auto mentre era in sella alla sua moto. In gravissime condizioni la moglie, che viaggiava assieme a lui.Secondo le primissime ricostruzioni, lo scontro sarebbe avvenuto mentre la moto era in fase di sorpasso con i due mezzi che, per cause ancora in ricostruzione da parte dei carabinieri di Todi, si sono urtati e la moto è finita contro il guardrail.Per il sessantenne, nonostante l'immediato intervento assieme ai carabinieri delle ambulanze del 118 e dei vigili del fuoco, non c'è stato nulla da fare: ogni tentativo di rianimarlo si è rilevato inutile. Corsa disperata invece al pronto soccorso dell'ospedale Santa Maria della Misericordia per la moglie, le cui condizioni risultano particolarmente gravi e infatti è arrivata a Perugia in codice rosso. Niente di particolarmente grave invece per quanto riguarda il conducente dell'auto.