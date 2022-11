Venerdì 11 Novembre 2022, 07:15

Bruno Martella pronto a tornare in campo da titolare, Alfredo Donnarumma lì a giocarsi un posto con Andrea Favilli. Ma c'è anche Fabrizio Paghera a sperare di trovare spazio. In vista di Ternana-Brescia, in casa rossoverde monta la riscossa degli ex. Il centrocampista ex Lanciano, che è proprio bresciano, nella squadra della sua città ci è cresciuto e ci ha giocato a inizio carriera. Gli altri due, però, erano lì fino a poco più di un anno fa, nella squadra lombarda avversaria delle Fere al Liberati, sabato 12 novembre. In più, bomber Donnarumma, 41 gol segnati in tre anni con la maglia della Leonessa d'Italia 27 dei quali solo nel 2018-2019, sogna anche un gol dell'ex. L'anno passato, in due occasioni di incrocio tra Ternana e Brescia, non ci è riuscito. Al Liberati si presentava da fresco ex dopo una prima parte di preparazione estiva svolta proprio a Brescia e ne sfiorò un paio, al Rigamonti la gioia gli fu negata solo dalla sfortuna e da una traversa piena. Martella, invece, lo scorso anno non è mai riuscito ad affrontare la sue ex squadra. Stavolta, il destino ripresenta gli incroci del cuore per i tre giocatori di Cristiano Lucarelli. Donnarumma, pure stavolta, si gioca la maglia con il compagno di reperto Favilli. Sabato scorso, con la Spal, è partito titolare proprio lui. Chissà che pure stavolta Lucarelli non gli dia la chance di partire dall'inizio, in una staffetta proprio con l'ex juventino a gara in corso. Martella, fin qui sempre partito dalla panchina tranne nella prima giornata ad Ascoli, è pronto a tornare titolare sulla fascia sinistra proprio in questa partita, vista l'assenza dell'infortunato Niccolò Corrado. Sempre a proposito di questa sfida e degli attesi ex, un anno fa i rossoverdi affrontarono al Liberati il Brescia alla prima di campionato, all'esordio in serie B per la squadra di Lucarelli. Mentre Donnarumma era in campo, Martella non era ancora arrivato. O meglio, l'accordo con lui e tra le due società per il suo approdo a Terni c'era già da un po' di giorni, ma curiosamente (diciamo così) l'esterno mancino poté salutare i compagni del Brescia e raggiungere la sua nuova squadra solo all'indomani di quella partita. Incrocio negato anche alla sfida di ritorno al Rigamonti, per l'esterno mancino di Atri, per colpa di un infortunio. Per Paghera, invece, solo due spezzoni di gara da subentrato, sia in andata a Terni che al ritorno a Brescia. Adesso sono tutti e tre lì che attendono. E si ripassano la "dura legge degli ex".