PORTO CESAREO (LECCE) - Sono riprese all’alba di lunedì le ricerche di Matteo Ubaldi, il 19enne di Spoleto disperso nelleacque dello Jonio da domenica pomeriggio. Il giovane si trovava in vacanza in Salento, insieme alla famiglia e ad alcuni amici. Il dramma si è consumato domenica e ha coinvolto anche un amico, anch’egli di Spoleto e non ancora diciottenne. Il giovane è stato tratto in salvo dai bagnini dei vicini stabilimenti, mentre Matteo è stato come risucchiato dalle onde, alte fino a due metri e mezzo. In acqua era presente anche il papà, riuscito a fatica a tornare a riva con le proprie forze. La mamma, che ha assistito ail dramma dalla riva, è stata colta da malore e trasportata in ospedale, a Copertino, dove sotto osservazione c’è anche il 18enne salvato e il papà del ragazzo disperso.. Sotto choc anche il fratellino, che i soccorritori sono riusciti a bloccare prima che si avventurasse in mare.