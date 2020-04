Narni, Corsa all'Anello (virtuale): via ai dibattiti sul patrimonio artistico narnese.

Domani sera, ore 21, alla corsa all’Anello (virtuale) ci sarà un importante appuntamento sull’internet: la pagina ufficiale dell’Ente ospiterà un dibattito dal titolo “Santi dipinti: dialogo sull’iconografia medievale narnese” al quale parteciperanno don Sergio Rossini, il parroco, e la professoressa Sara Piccolo Paci. Insomma, la corsa si avvia a mettere in campo tutte le potenzialità culturali che ha sempre sciorinato durante la festa di primavera.

Martedì alle diciotto poi via alla clip della ricostruzione degli ambienti medievali allestiti nella passata edizione mentre giovedì vi sarà la vetrina dei prodotti del mercato medievale: si cercherà così di mettere in comunicazione gli appassionati che frequentano quei banchi tutti gli anni con i mercanti che sono fermi a casa loro impossibilitati a muoversi.

