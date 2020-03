TERNI - La riscossione delle pensioni negli uffici postali della provincia in questo momento d'emergenza coronavirus è sotto la lente d'ingrandimento delle forze dell'ordine. Per fare in modo che tutto si svolga senza assembramenti e rischi sono stati incrementati i servizi di controllo.

"Da domani, 26 marzo al 1 aprile, in occasione del pagamento delle pensioni presso gli uffici postali della provincia, che avverrà in modalità scaglionata, secondo una ripartizione alfabetica dei beneficiari che è stata divulgata da alcuni giorni - spiega una nota della questrua - il questore, Roberto Massucci, d'intesa con il prefetto, Emilio Dario Sensi, hanno predisposto misure tese a garantire il regolare afflusso e la sicurezza delle operazioni, anche al fine di evitare forme di assembramento in prossimità degli uffici postali".

