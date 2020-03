Narni, Poste chiuse senza preavviso, De Rebotti si infuria

© RIPRODUZIONE RISERVATA

NARNI –Una decisione, di per sé, giusta per garantire l’igiene all’interno di un locale aperto al pubblico e frequentato da tante persone ma della quale Poste Italiane non ha avvisato nessuno. Questo almeno è quello che sostiene il sindaco che si scaglia contro la scelta, a quanto sembra unilaterale, e che sarebbe stata presa all’improvviso. “Sono stato informato dai carabinieri, che ringrazio, e non da Poste”, dice De Rebotti, che poi ironizza contro i responsabili della sede dello scalo. “Complimenti – afferma - per aver reso cittadini e operatori del servizio vittime di un modello organizzativo incredibilmente sbagliato, inefficace e dannoso”.Il primo cittadino di Narni poi rincara la dose, stigmatizzando ulteriormente il comportamento di Poste Italiane accusate di non avereCiò che preoccupa il sindaco è il fatto che domattina la gente che uscirà di casa con l’autorizzazione si troverà di fronte uffici chiusi senza saperlo e questo potrebbe esacerbare ancora di più gli animi già messi a dura prova da tutto quello che sta succedendo. “Quanta gente si recherà inutilmente domani mattina all'ufficio postale?”, si domanda infatti il sindaco che ha anche contattato i vertici di Poste per avere chiarimenti in merito e manifestare le sue rimostranze. Ormai però la frittata è fatta e, se, come sostiene il sindaco, nessuno aveva davvero avvisato della chiusura, ne potrebbe nascere un bel problema in un momento in cui le tensioni e le cose quotidiane da affrontare e risolvere non mancano di certo.