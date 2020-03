Poste Italiane, ecco come si ritira la pensione di aprile

© RIPRODUZIONE RISERVATA

ROMA Poste Italiane chiarisce le modalità di ritiro delle pensioni per il mese di aprile, nel clima dell’emergenza da Coronavirus. Queste nuove modalità di pagamento «hanno carattere precauzionale e sono state introdotte con l’obiettivo prioritario di garantire la tutela della salute dei lavoratori e dei clienti». Le pensioni sarannoPer chi invece ha necessità di entrare in possesso della pensione in contanti, è stata organizzata una: il 26 marzo saranno serviti allo sportello i cognomi dalla A alla B, il 27 dalla C alla D, il 28 mattina (sabato) i cognomi dalla E alla K; il 30 marzo dovranno presentarsi le persone dalla L alla O, il 31 dalla P alla R mentre mercoledì 1 aprile si concluderà con i cognomi dalla S alla Z. Chi entra negli uffici dovrà in ogni modo seguire le buone norme di sicurezza, come entrare solo al momento dell’uscita dei clienti precedenti, tenere la distanza di almeno un metro dagli altri, indossare una mascherina se se ne è in possesso.