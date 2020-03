Emergenza coronavirus, dopo i parchi e i cimiteri, arriva un'altra stretta da parte del sindaco Leonardo Latini che ha disposto la chiusura di altre attività commerciali al dettaglio, in particolare pizzerie, paninerie e kebab. “Alcune attività artigianali (pizzerie al taglio, kebab, piadinerie, paninoteche e attività assimilabili) non esplicitamente indicate nel Decreto di cui sopra - si legge nel testo dell'ordinanza - sono da assimilare alle suddette tipologie, anche in considerazione che le stesse non risultano indispensabili alla tutela di un diritto primario se paragonate alla tutela della salute pubblica alla quale l’intero provvedimento risulta ispirato”. Sempre nella giornata di oggi, il sindaco Latini ha firmato anche un'altra ordinanza, questa volta per disporre “la chiusura delle attività di somministrazione di alimenti e bevande poste nelle aree di servizio e rifornimento carburante situate lungo la rete stradale comunale fatta eccezione per quelle poste lungo le strade extraurbane principali e secondarie”.

Ultimo aggiornamento: 14:32

