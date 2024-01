Corri alla Terni Half Marathon e regala un sorriso: il Charity Program della VI edizione per l'associazione 'I Pagliacci'

Anche quest'anno #iloverun Athletic Terni con Studio di Radiologia Braconi e Fondazione Carit sostengono progetti di solidarietà e inclusione. Il Charity Program della VI edizione della Terni Half Marathon in programma domenica 14 gennaio 2024 sarà destinato in favore dell'associazione di volontariato 'I Pagliacci' nata nel 2009 con l'intento di applicare la terapia del sorriso all'interno dell'Azienda Ospedaliera di Terni. Conosciutissima per impegno e professionalità, l'associazione 'I Pagliacci' svolge attività di magia per bambini, pupazzi, giochi, favole animate, scenette e linguaggio del corpo nella Clinica Pediatrica, nel reparto di Otorino e al Day Surgery configurandosi come importante valore aggiunto per l'Azienda Ospedaliera. L'associazione collabora anche con il Centro di Neuropsichiatria Infantile e dell'Età Evolutiva e con il Baobab, struttura semiresidenziale specializzata su autismo e ADHD, disturbo evolutivo dell'autocontrollo.

Per quanto riguarda le due manifestazioni sportive in programma, Mezza Maratona sulla distanza omologata Fidal di 21.097 metri e Metà Mezza su distanza ibrida di 10.660 metri, previsto un premio di società in base ad una speciale classifica a punti che terrà conto di entrambe le corse. Saranno assegnati 3 punti agli atleti che concluderanno la Mezza Maratona e 1 punto a chi terminerà la Metà Mezza. Alla fine la somma dei punti determinerà la classifica a squadre.

Il primo premio consisterà in un rimborso spese di 200 euro, mentre il secondo premio avrà un valore di 150 euro e il terzo di 120 euro. Quarto premio da 100 euro, quinto premio da 70 euro, dal sesto al decimo 30 euro in rimborso spese. E' previsto inoltre un bonus con rimborso spese di 200 euro per tutte le società che superano i 100 punti e un super bonus di 500 euro (non cumulabile con il precedente) per tutte le società che superano 150 punti.

Nel pacco gara della Mezza Maratona i partecipanti della Terni Half Marathon 2024 troveranno gilet antivento e barretta proteica. Nel pacco gara della Metà Mezza invece t-shirt a maniche lunghe e barretta proteica. All'arrivo sarà consegnata a tutti i finisher di Mezza Maratona e Metà Mezza la medaglia completamente realizzata in metallo. Per ritirare il pacco gara è necessario presentare un documento di identità o la ricevuta di pagamento. É possibile ritirare il pettorale e il pacco gara per un altro partecipante, presentando uno dei documenti sopracitati intestati alla persona per conto della quale si effettua il ritiro presso #iloverun store al Village della Terni Half Marathon in viale Leopardi 1 sabato 13 gennaio dalle 15.30 alle 19.30 e domenica 14 gennaio dalle 7.30 alle 9. Dopo questo orario non sarà più possibile effettuare il ritiro. Lo start di Mezza Maratona e Metà Mezza domenica 14 gennaio alle ore 10 da via Leopardi.