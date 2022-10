Venerdì 21 Ottobre 2022, 00:06

TERNI - Il brindisi alla solidarietà e allo shopping lento dei commercianti di corso Vecchio prosegue: sicuramente per tutto il mese di ottobre e con ogni probabilità fino a Natale. “AperiVia”, l'iniziativa nata da trentacinque di titolari attività commerciali con l’intento di far trovare ai loro clienti un clima accogliente al rientro dalle vacanze estive, non si ferma. Anzi. Va avanti spedita. All’inizio la scusa era l’arrivo di Umbria Jazz a Terni. Era il fatto che non era previsto un palco a ridosso del Verdi. «Allora ci siamo inventati l’aperitivo solidale - racconta Daniela Tedeschi, portavoce del comitato di via – perché per ognuno che, il venerdì pomeriggio, veniva a comperare una lampada, una borsa, un cappello, un abito o un paio di scarpe nei negozi che esponevano una glacette o un secchiello del ghiaccio, c’era un calice in omaggio e di quel calice un euro veniva donato all’associazione di volontariato “I Pagliacci” ». «Con AperiVia siamo riusciti a portare tante più persone in corso Vecchio e abbiamo distribuito 150 buoni omaggio per un calice di bollicine da consumare in uno dei locali della via con il sottofondo musicale». E’ Luca Calvani a fornire i primi dati relativi ai cinque pomeriggi di settembre sotto il segno di “AperiVia” : «Più del numero degli aperitivi offerti, quello che ci spinge a proseguire su questa linea è l’apprezzamento che hanno manifestato i nostri clienti per l’iniziativa». «Il calice di prosecco è stato interpretato come momento di svago» - conferma Daniela Tedeschi. «E ci piace sentirci promotori di svago tutto l’anno - interviene Fabrizio Fucile - per questo non ci fermiamo». Infatti ci sono sempre i secchielli del ghiaccio nelle vetrine dei negozi. E presto compariranno anche gli addobbi di Natale «che organizzeremo all’insegna della sobrietà e della sostenibilità» - anticipa Daniela Tedeschi. «Abbiamo già cominciato a prevedere alcune iniziative per il mese di dicembre, in aggiunta a quelle ufficiali previste nel bando del Comune, per creare un’ atmosfera calda e suggestiva con un intrattenimento a tema, compatibilmente con le difficoltà del momento. Anche altre vie si stanno organizzando e ci piacerebbe pensare a qualche forma di collaborazione per unire le forze. D’altro canto l’ obiettivo comune è rendere sempre più attrattivo il nostro centro urbano, che, nonostante necessiti di interventi di miglioramento, rimane sempre il cuore commerciale e sociale della nostra città»