Coronavirus, a Montone la mascherine griffate per i bambini

PERUGIA- Sono in arrivo delle mascherine gratuite per i bambini e i ragazzi di Montone. L’Amministrazione comunale ha pensato di regalare dispositivi di protezione personalizzati anche ai più piccoli del territorio

Un gesto di attenzione e vicinanza per rendere più semplice ai giovanissimi, di età compresa tra 1 e 14 anni, l’utilizzo di un dispositivo che entrerà per un po’ a far parte della nostra quotidianità. Le mascherine hanno lo stemma del Comune e lo slogan andrà tutto bene con l'arcobaleno e il profilo del paese sitilizzato. © RIPRODUZIONE RISERVATA