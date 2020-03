Coronavirus ad Amelia: c'è il primo caso di contagio

© RIPRODUZIONE RISERVATA

AMELIA - Alla fine il verdetto è arrivato e anche Amelia deve registrare il primo caso positivo al Coronavirus. A darne l'annuncio la stessa sindaca Laura Pernazza, che attraverso un video messaggio ha aggiornato la cittadinanza sulla situazione. "Si tratta di un signore ultraottantenne -ha spiegato la Pernazza- attualmente ricoverato presso l'ospedale di Terni. Al momento le sue condizioni sono buone". In merito alle voci che si sono rincorse ieri su una presunta positività non confermata la Sindaca ha precisato che "la comunicazione al Sindaco è immediata quando c'è necessità di attivare un protocollo di sorveglianza sanitaria. In questo caso l'informazioni è trapelata ieri sul sito della Protezione Civile, ma non è arrivata immediatamente al Comune in quanto il paziente era già ricoverato presso il nosocomio ternano. Io ne ho ricevuto comunicazione ufficiale soltanto pochi minuti. A questo proposito la raccomandazione per i cittadini è di seguire la mia pagina ufficiale, Laura Pernazza Sindaco di Amelia". Alcune precisazioni anche sul contesto in cui l'anziano signore vive. "Fortunatamente l'uomo vive con la sua famiglia in campagna -spiega la Pernazza- quindi in una situazione circoscritta e abbastanza isolata. Ovviamente i familiari sono sottoposti a sorveglianza sanitaria e questa mattina sono stati effettuati i tamponi di cui siamo in attesa dei risultati. In queste ore -chiude- le autorità sanitarie stanno valutando tutti gli spostamenti e i contatti dell'uomo".