26 Marzo 2021

Questa volta non sono volati gli stracci come due anni fa. Quando il siluramento dell'ex delegato del Coni di Terni, Stefano Lupi, da parte del presidente regionale Domenico Ignozza fu accompagnato da roventi polemiche. Stavolta l'esclusione di Francesco Tiberi, (nominato da Ignozza dopo la rinuncia di nomi eccellenti dello sport ternano per sostituire Lupi), non ha la stessa portata perchè Tiberi è semplicemente arrivato a fine corsa ma fa ugualmente clamore perchè il Coni Umbria ha deciso di non puntare su di lui per il futuro. Tra i candidati, in pole position sembra esserci il consigliere regionale della Fit, Fabio Moscatelli. Il termine per la presentazione delle candidature al ruolo di delegato del Coni di Terni scade nella giornata di oggi. La nomina spetta al presidente Ignozza, ma dovrà essere accompagnata da un minimo di 15 firme di sostegno da parte delle federazioni provinciali. Entro martedì 30 marzo, il generale Ignozza affiderà l'incarico al nuovo delegato di Terni. Rieletto all'unanimità per il terzo mandato consecutivo fino al 2024, il generale Ignozza, irpino di nascita e umbro di adozione, alle elezioni del 13 marzo scorso nella sede della Figc a Prepo era l'unico candidato alla presidenza, affiancato dalla giunta formata da Aurelio Forcignanò, Moreno Rosati ed Alessio Fioroni in quota federazioni; Fabrizio Forzoni in quota enti promozione sportiva; Costanza Laliscia in quota atleti; Irene Boila in quota tecnici. Tra gli obiettivi che si pone Ignozza nel quadriennio c'è soprattutto quello «di restare il più vicino possibile alle società sportive per dimostrare, in questo momento di pandemia dove tutto è incerto, un sostegno reale tenendo rapporti continui con la Regione Umbria e con le istituzioni locali affinché non vada sprecato nemmeno un euro». Annunciato nel maggio 2019 in sostituzione di Lupi, Francesco Tiberi (campione mondiale master di scherma) ha dovuto affrontare le pesanti conseguenze della pandemia a danno delle società sportive, le incertezze sui ristori, i decreti restrittivi e le ordinanze che hanno bloccato l'attività di migliaia di sportivi. In due anni ha lavorato con piena unione di intenti con l'assessora allo Sport del Comune di Terni, Elena Proietti, su vari fronti: palestre scolastiche, riqualificazione del camposcuola, eventi e manifestazioni in programma a Terni nei prossimi mesi. Ma per Perugia non è bastato.