Laurea ad honorem per Franco Lorenzoni. Il maestro di Giove: «E' una festa collettiva».

Laura ad honorem in Scienze della Formazione primaria. Oggi, l'università Bicocca di Milano conferisce il riconoscimento a Franco Lorenzoni. Insegnante, giornalista, scrittore ma soprattutto, per tutti quelli che sul territorio l'hanno conosciuto e amato, il maestro di Giove. Una carriera scolastica lunga quarant'anni, dal 1978 al 2018, durante la quale Franco Lorenzoni, parallelamente al lavoro in aula, ha portato avanti mille battaglie in favore della dignità di tutti i bambini e delle bambine. E' probabilmente per questo, che Lorenzoni ha accolto la notizia della laurea honoris causa come una festa della scuola elementare. Un riconoscimento ad una ricerca collettiva condotta da tanti anni anche con il Movimento di Cooperazione Educativa e nella Casa-laboratorio di Cenci. Ed è proprio dalla casa laboratorio, che dal 1980 sono passati migliaia di colleghi, insegnanti, scrittori, artisti che hanno partecipato ad innmerevoli corsi di formazione.

Nel 2013 Lorenzoni è entrato a far parte del comitato scientifico nazionale e nelle scorse settimane il ministro Patrizio Bianchi l'ha convocato come membro del comitato tecnico per analizzare le problematiche connesse ai tempi e luoghi dell'apprendimento in tempo di pandemia.

