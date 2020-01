Dal 10 al 12 gennaio a Terni si assegnano le Coppe Italia assolute e dei Comitati Regionali

Ultimo aggiornamento: 21:36

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Per il terzo anno consecutivo, dopo la sua reintroduzione nel calendario pongistico nazionale, seguita a una assenza di circa 40 anni, la Coppa Italia si disputerà al PalaTennistavolo "Aldo De Santis" di Terni da venerdì 10 a domenica 12 gennaio (ingresso libero) e, come già nel 2019, coinvolgerà anche i Comitati Regionali.La versione assoluta vede in gara otto squadre maschili e altrettante femminili. Fra gli uomini giocheranno la Top Spin Messina Carrubamia, l'Aon Milano Sport, l'Apuania Carrara, l'A4 Verzuolo Tonoli-Scotta, il Tennistavolo Genova Cervino e Il Circolo Prato 2010, che si sono classificate ai primi sei posti in serie A1 al termine dell'andata, e il Tennistavolo Reggio Emilia Ferval e il Tennistavolo Norbello, che si sono laureati campioni d'inverno nei gironi A e B di A2.Nel settore femminile si affronteranno la Teco Corte Auto Cortemaggiore, la Brunetti Castel Goffredo, il Tennistavolo Norbello, il Quattro Mori Cagliari e la Polisportiva Bagnolese Panino LAB, ovvero le prime cinque di A1, e il Tennistavolo Torino e le Alfiere di Romagna A in rappresentanza della A2.Le otto compagini sono state ripartite in due gironi intitolati a Roberto Giontella e a Edith Santifaller, campioni e grandi personaggi del passato. Il sorteggio dei due raggruppamenti è avvenuto venerdì 10.L'Albo d'oro dal 1967 al 1979 riporta per sei volte il nome del C.S.I. Milano, per due il CUS Firenze e il Vitamirella Sant'Elpidio e per una a testa il Marbert Roma, il Tennistavolo Senigallia e l'Esperia Panzeri Como. Nel 2018 si sono imposti l'Apuania Carrara in campo maschile e il Tennistavolo Castel Goffredo nel femminile e nel 2019 la Top Spin Messina e nuovamente le mantovane.Nella competizione dei Comitati Regionali, sono in campo diciassette team che si sono aggiudicati le rispettive fasi locali: Antoniana Pescara (Abruzzo), Tennistavolo Potenza (Basilicata), Tennistavolo Nuova Luzzi (Calabria), Tennistavolo Galleria Auchan Mugnano (Campania), Alfieri di Romagna (Emilia Romagna), Asd San Giovanni (Friuli Venezia Giulia), Asd Maccheroni (Lazio), Tennistavolo Athletic Club (Liguria), Polisportiva Bagnolese (Lombardia), Tennistavolo Senigallia (Marche), Tennistavolo Torino (Piemonte), Tennistavolo Trani (Puglia), Il Circolo Etneo (Sicilia), Incas Caffè Tennistavolo Lucca (Toscana), Usd San Giuseppe Rovereto (Trentino), Tennistavolo Valle Umbra (Umbria) e Polisportiva Colognola ai Colli (Veneto). Campione uscente è il Tennistavolo Torre del Greco.«La Coppa Italia, che abbiamo deciso di riorganizzare nel 2018, - spiega il presidente della Federazione Italiana Tennistavolo, Renato Di Napoli, - in pochi anni è diventata un appuntamento molto atteso dalle società. Rappresenta per tutti i partecipanti un momento importante della stagione e assegnerà anche il secondo ambito trofeo, dopo la Supercoppa Italiana di fine settembre scorso. Le migliori compagini di A2 avranno l'opportunità di affrontare quelle di A1, anticipando le possibili sfide del prossimo massimo campionato. Sono anche felice della riproposizione della manifestazione dedicata ai Comitati Regionali, con la quale riserviamo spazio e visibilità a un numero elevato di realtà territoriali. Abbiamo deciso di dare all'evento una valenza ancora più significativa, garantendo la promozione in C1 alla vincitrice. La Coppa Italia è coperta dalla diretta sul canale YouTube della FITeT, permettendo così anche agli appassionati non presenti sul posto di seguire gli incontri».