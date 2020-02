«Come in un Film»: a Terni lo spettacolo dell'Araba Fenice, un omaggio alla settima arte tra dialoghi e colonne sonore

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Domenica 1 marzo arriva all’Auditorio Gazzoli a partire dalle 17.30 «Come in un Film, la magia del cinema raccontata attraverso la musica e il teatro»; lo spettacolo - concerto è la prima produzione musicale dell’«Araba fenice» e vuole far «ricordare, ad occhi chiusi, le immagini delle più famose pellicole, accarezzare la sfera della memoria, per sentirsi come al cinema, o meglio… come in un film». Tutti i musicisti di questo omaggio alla settima arte sono umbri: fanno capo all’orchestra da camera dei «Talenti d’Arte» Lucia di Veroli, violista, e Paolo Mariani, violoncellista, diretti dal pianista e compositore Emanuele Stracchi. La sinergia con l’attore Stefano de Majo e la pianista Moira Michelini darà vita allo spettacolo. Qui musica e parole si intrecciano, rievocando iconici dialoghi cinematografici tra le musiche di Sting, Rota, Morricone, Zimmer, Glass, Piazzolla, Williams e due autori a sorpresa. Lo spettacolo ha già debuttato il 25 gennaio all’Inaugurazione della X edizione del Meridiano Film Festival di Cecina e a maggio si sposterà a Lucca per il Pinturicchio Festival.