Terni, al Gazzoli l'omaggio a Mozart dell'associazione Araba Fenice

TERNI – Regalati un pomeriggio con Mozart. Ripartono i concerti dell'Araba Fenice, patrocinati e sostenuti dal Comune di Terni. Appuntamento domenica 16 gennaio 2022, alle 17,30, al Gazzoli, con il pianista Roberto Issoglio accompagnato dall'Orchestra da Camera dei Talenti d'Arte diretta dal maestro Emanuele Stracchi, che si esibirà nell’esecuzione del Concerto numero 12 K414 e nella celebre Serenata K525 Eine Kleine Nachtmusik. L’associazione culturale ternana che da vita a stagioni di musica classica ormai da venticinque anni (è nata nel 19996), nell’ottica di costruire un legame con la musica colta nella città dell’acciaio, inaugura il nuovo anno con l’Omaggio a Mozart. Il biglietto può essere acquistato online sul portale di Vivaticket, presso il negozio New Sinfony (Galleria del Corso), o direttamente alla biglietteria del Gazzoli in giorno del concerto. Perché l’evento musicale si svolga in sicurezza, verranno adottate tutte le misure riguardanti la normativa anti Covid per gli spettacoli dal vivo, a partire dall'obbligo di super Green pass, fino alla mascherina Ffp2.

APPROFONDIMENTI SCUOLA Il sindaco di Arrone rimanda l'apertura delle...