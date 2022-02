Si avvia alla conclusione la stagione di musica dell'Araba Fenice; «Arrivederci a giugno»

TERNI Giunge alla conclusione la 25esima stagione di musica dell’Araba Fenice, ma è solo un arrivederci a giugno. L’ultima data da segnare sul calendario è quella del 20 febbraio, per una conclusione memorabile dedicata a una selezione delle più celebri e amate arie d’opera e musiche da film. Gli ospiti del concerto finale dell’Araba Fenice sono il flautista Stefano Maffizzoni ed il pianista Palmiro Simonini, due interpreti d’eccezione. Il primo è solista nelle sale da concerto più prestigiose del mondo, che ha tenuto concerti in tutta Europa, Svizzera, Inghilterra, Turchia, Messico, Russia, Cina, Canada, Stati Uniti, registrando per prestigiose radio. Simonini, invece, ha tenuto recitals in Italia e all’estero - Svizzera, Germania, Belgio, Spagna, oltre a tre tournée in Giappone; ha inoltre rivestito il ruolo di pianista conduttore delle opere «Bohème», «Le Nozze di Figaro» e «Rigoletto» presso il teatro Asioli di Correggio, dove ha anche accompagnato personalità del calibro di Luciani Pavarotti e Annalisa Raspagliosi. Con le musiche di Verdi, Mascagni, Bizet, ma anche di Nino Rota e Morricone, l’Araba Fenice «Saluta il pubblico, ringraziando tutti i nostri partner che ci hanno sostenuto in questo “viaggio” musicale: la Fondazione Carit, la Regione Umbria, la Camera di Commercio dell’Umbria, ed i Comuni di Terni e Guardea». In giugno partirà la seconda edizione del «Prendi nota tour», che Araba Fenice ha pensato con un totale di 12 concerti: cin qui a Terni, due a Collescipoli, quattro a Guardea e uno a Alviano.

