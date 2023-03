La rivoluzione copernicana arriva al Clt con il professore Antonio Fresa

TERNI La "Rivoluzione Copernicana” arriva allla biblioteca del Clt grazie all'associazione Magna Grecia Viva e l’ Inner Wheel del Rotary ospitano il docente di filosofia Antonio Fresa, docente di filosofia al Gandhi di Narni e presidente dell’Università della Terza Età. L'appuntamento è venerdì 10 marzo, alle ore 18, il filosofo e scrittore presenterà, appuntyo, “La Rivoluzione Copernicana”. «L’analisi e l’interpretazione del mutamento rappresentano da sempre una grande sfida culturale – spiega Fresa – esistenziale e filosofica. Il divenire della storia e i grandi cambiamenti che si determinano possono essere affrontati come una grande sfida, quasi esaltante, per avvicinarci alla complessità e al nuovo che avanza o possono, al contrario, essere vissute come un’inquietante fonte di paura che quasi paralizza e blocca». Come possiamo rileggere oggi grandi eventi della storia passata per ricavarne qualche suggerimento, indicazione e stimolo per il nostro presente e il nostro futuro? Di questi temi e del valore di alcuni radicali cambiamenti di punto di vista se ne discuterà con il docente di filosofia al liceo scientifico Gandhi di Narni che è anche il presidente dell’Università della Terza Età.