Ginnastica artistica: saggio di fine anno al Clt di Terni con Peter Pan

La ginnastica artistica del Clt fa festa. Domenica 18 alle 20, infatti, presso il Circolo Lavoratori Terni, si terrà la performance di fine anno di ginnaste e ginnasti tra i 3 e i 18 anni. Saranno coinvolti 150 atleti per i quali, dopo un anno di allenamenti, gare ed esibizioni, è arrivato il momento di fare festa.

Il saggio si articolerà in due momenti: una prima parte dedicata al settore tecnico dove i gruppi si intervalleranno sui vari percorsi motori e sui vari grandi attrezzi della ginnastica artistica (corpo libero, volteggio, parallele pari, trave, trampolino) dislocati su tre zone del parco mentre nella seconda parte, che si svilupperà nella piazzetta e nel palco del parco, i vari gruppi racconteranno la storia di Peter Pan attraverso l'esecuzione di esercizi coreografici e acrobatici.

"Tutti noi vogliamo crescere e diventare grandi, ma appena cresciamo ci accorgiamo che essere

bambini è la cosa bella che ci sia. Ne sa qualcuno che di crescere non ne vuol sapere. E se non sai

chi è, beh la risposta è semplice…", comincerà così la seconda parte. L’evento è aperto a tutti.