Terni, una serata per imparare a riconoscere gli alberi

Una serata per imparare a riconoscere gli alberi, quelli che si trovano lungo la strada sotto casa e quelli dei boschi che circondano la città. L’appuntamento è per mercoledì, 10 maggio, alle 21 presso la biblioteca del Clt, in via Muratori 3.

Ad organizzare l’incontro il gruppo micologico ternano.

«Conoscere le piante è una curiosità che possiamo avere tutti, non sempre è facile andare oltre a: questo è un Pino, questa è una Quercia, ma quale Pino?, quale Quercia ? Cercheremo con questa chiacchierata, arricchita da moltissime immagini, di dare qualche aiuto, indirizzo per arrivare al riconoscimento dei più importanti alberi», spiegano gli organizzatori.

Relatore della serata sarà il presidente del Gruppo Micologico Ternano, Giorgio Materozzi, grazie alle sue competenze accosterà i diversi alberi ai funghi che li frequentano. Saranno presentate una quarantina tra le piante più diffuse ed importanti presenti nel ternano.

«Il luogo scelto per l’evento si trova all’interno Il parco del Clt un parco botanico al centro della città, con un numero elevato di piante», tiene a precisare Giorgio materozzi.