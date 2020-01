Classico e Artistico organizzano la fase provinciale di «Premio Scuola Digitale», il progetto per potenziare l'uso delle tecnoologie a scuola

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI Il liceo Classico Tacito e l’Artistico Metelli organizzano martedì 21 gennaio alle 8.30, al Citiplex di Terni la fase provinciale di «Premio Scuola Digitale», giunto alla sua seconda edizione, un progetto promosso dal Miur per valorizzare l’eccellenza delle scuole potenziando l’uso delle tecnologie digitali nell’insegnamento come nell’apprendimento. Nel precedente anno scolastico l’Iisca (Istituto di Istruzione Superiore Classico e Artistico) aveva svolto il ruolo di scuola - polo regionale. Gestite dal coordinamento della professoressa Lauretta Storani le scuole candideranno progetti che propongano modelli didattici innovativi e sperimentali e percorsi di apprendimento basati sulle tecnologie digitali. L’Iisca ha acquisito in totale undici candidature, quattro per la sezione del primo ciclo e sette per il secondo; primi tre classificati di ogni sezione saranno ammessi alla finale regionale di Perugia, mentre ogni primo classificato ricevere 1000 euro di premio da usare per sviluppare il progetto. Durante l’evento del 21 gennaio si esibiranno Lorenzo Rinaldi, cantante che ha partecipato a «XFactor» e la ballerina Marika Brachettoni.