RIETI - Linee curve e direzioni, questo il titolo del lavoro della studentessa Arianna Franceschini dell’indirizzo Arti figurative che si è aggiudicata il I Premio al concorso La Valle del Primo Presepe, organizzato dalla Curia Vescovile di Rieti. Premiata il 5 gennaio al Teatro Flavio Vespasiano dal Vescovo Domenico Pompili, in una cornice prestigiosa allietata da musica e canto di giovani musicisti e coristi, l’allieva era visibilmente commossa di ricevere l’ambito premio. Il suo presepe era stato realizzato con un libro destinato al macero, in linea con la tematica del concorso Scuola e Presepe.Attraverso il recupero il libro è tornato a vivere come sezioni di pagine fitte che formano un'unica direzione centripeta sulla nascita di Gesù. Dai limiti imposti dai materiali poveri (carta e legno) la studentessa è approdata ad un'opera di sintesi a bassorilievo fortemente suggestiva ed evocativa, come sovente accade vedere nelle mostre internazionali. Menzione speciale per l’alunna Giulia Moretti per il suo lavoro La luce che ha ricevuto tantissimi applausi da parte di un pubblico numerosissimo e caloroso. I docenti che hanno curato l’attività didattica d’indirizzo, professori Di Simone e Verzilli, erano anche loro molto emozionati nel partecipare alla felicità delle giovani loro allieve.