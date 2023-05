«Una panchina per la Luna», viaggio in orbita con gli studenti dei Licei di Spoleto

SPOLETO Chi non ha mai sognato di andare sulla Luna? Con gli studenti dei Licei Sansi-Leonardi-Volta sarà possibile. Basta azionare il motore della fantasia, sedersi comodamente a teatro e lasciarsi trasportare nell’appassionante viaggio di «Una panchina per la Luna». Lo spettacolo, in programma martedì alle 21 al Teatro Nuovo «Gian Carlo Menotti» , è il frutto del percorso teatrale avviato a inizio anno, cui ciascuno ha avuto la possibilità di contribuire in base alle proprie competenze ed abilità. Recitazione, balletto, musica, scrittura, allestimento scenico, supporto audio video sono soltanto alcuni dei gruppi lavoro dei liceali spoletini che hanno realizzato l’evento, sotto il coordinamento delle docenti Stefania Aramini, Elisabetta Comastri, Stefania Mercuri e Paola Salvatori. Il costo del biglietto è di 10 euro. I protagonisti. Recitazione: Jan Carlo Jacopo Alleva, Francesca Bacci, Matilde Bastianelli, Daniele Bellomo, Luca Broglioni, Sara Carlini, Alice Catoni, Francesco Cencini, Ester D’Eramo, Salvatore De Biase, Pietro Di Lello, Rachele Di Paola, Emma Fausti, Tobia Giampaoli, Yassin Jiriri, Eugenia Maida, Riccardo Monteneri, Maria Chiara Nannucci, Ilaria Petrini, Sofia Procacci, Emma Scocchetti, Massimo Spiccia, Riccardo Tomassoni, Alessia Venturi.

Musica: Marco Alberti, Luigi Arcangeli Aglini, Giacomo Bartolucci, Giacomo Bellomo, Maria Elettra Cardarelli, Luca Chicchiero, Eleonora Cruciani, Sofia Di Lello, Gabriele Ferracchiato, Luca Bonaventura Giannini, Andrea Grallinu, Martino Mariani, Saverio Mariani, Alessia Ramaj, Giacomo Restani, Federica Santoni, Clotilde Scarponi. Balletto: Gaia Angelini Paroli, Giorgia Bartoloni, Camilla Bocci, Margherita Bravetti, Giulia Capicotto, Alessandra Di Dio, Giorgio Gherman, Francesca Gioacchini, Martina Gioacchini, Giorgia Latini, Agnese Lovecchio, Beatrice Oliva, Angeline Perla, Elena Ponellini, Asile Taghi, Vittoria Tizi, Maria Vittoria Tulli, Carolina Vegliò. Allestimento scenico: Adele Berardi, Maria Elena Bonucci, Emma Cesari, Petru Codrianu Vladut, Giulia Donnici, Arianna Fu Biagio, Elena Latini, Alessandro Liberali, Alice Martinelli, Valentina Mastini, Valeria Panetti, Mattia Scarabottini, Juliano Vinha Vigneron. Audio-Video-Multimedia: Edoardo Baldini, Maria Cecilia Battistini, Francesco D’Atanasio, Giovanni Di Sante Coaccioli, Florina Bianca Iona. Servizio comunicazione-Stampa: Siria Ammetto, Maria Sole Cencini, Hafsa Chaaoub, Agnese De Angelis, Maria Sole Gizzi, Camilla Minni, Anna Moriconi. Scrittura e composizione testo: Jan Carlo Jacopo Alleva, Delia Emanuela Craciun, Ester D’Eramo, Ilaria Petrini.