PERUGIA - Caso Suarez, oltre alla rivelazione di segreti di ufficio e al falso ideologico, per l'esame di italiano del bomber uruguaiano spunta anche la corruzione. Ipotesi di reato contestata alla rettrice dell'Università per stranieri Giuliana Grego Bolli e al direttore generale Simone Olivieri come si evince dall'informazione di garanzia firmata dalla procura di Perugia. Solo un articolo del codice penale, il 319, ma con gli avvocati dei due indagati – rispettivamente David Brunelli e Francesco Falcinelli – che non hanno ancora ricevuto l'esplicitazione delle eventuali condotte illecite contestate. Legali che ribadiscono la correttezza dell'operato dei propri assistiti

LEGGI ANCHE Suarez, la procura Figc apre inchiesta su esame "farsa" dell'attaccante corteggiato dalla Juve

Ma agli atti dell'indagine, compiuta dalla guardia di finanza, ci sono anche alcune telefonate tra l'avvocato della Juventus (che aveva chiesto la disponibilità a far effettuare l'esame) e il dg Olivieri. Telefonate, ripetute e avvenute nel giro di qualche giorno, in cui sostanzialmente oltre a individuare una data possibile per l'esame dell'uruguaiano si sarebbe tratteggiata anche la possibilità di future e ulteriori collaborazioni tra la società e l'ateneo.

Ultimo aggiornamento: 13:15

© RIPRODUZIONE RISERVATA