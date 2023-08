Case popolari, modificato il sistema di gestione degli alloggi. Lega: «Canoni calmierati e regole più eque»

PERUGIA - Modificati i criteri di calcolo per la gestione delle case di edilizia popolare. «Sono state risolte alcune storture nei canoni di locazione degli alloggi di edilizia residenziale sociale e calmierati gli aumenti dei costi degli affitti che il regolamento regionale adottato dalla giunta di centrosinistra avrebbe potuto causare», spiegano il capogruppo regionale della Lega Umbria Stefano Pastorelli e la vicepresidente dell'Assemblea legislativa Paola Fioroni. È stato raggiunto un accordo tra Regione, Ater e sindacati.

Pastorelli e Paola Fioroni rivolgono «un ringraziamento all'assessore della Lega Enrico Melasecche che ha lavorato per raggiungere questo importante obiettivo». «In un momento in cui - aggiungono - la variazione del canone come previsto dalla sinistra avrebbe potuto incidere negativamente sulla tenuta economica delle famiglie in un periodo di forte crisi.

Già in passato avevamo espresso preoccupazione rispetto all'introduzione dell'Isee per la determinazione dei canoni. Una misura iniqua che i rappresentanti della sinistra in questi anni hanno cercato più volte di negare, addossando le responsabilità all'attuale giunta Tesei. Anche Ater e i sindacati degli inquilini hanno riconosciuto la bontà del lavoro svolto in sinergia, nell'ambito della Commissione competente, dall'assessore Melasecche e dai consiglieri regionali della Lega, per cercare di correggere gli errori ereditati e garantire a famiglie, pensionati e cittadini in difficoltà una casa con canoni di affitto più equi».