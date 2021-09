Canoista incastrato sotto i tronchi caduti nel fiume Corno

Domenica 5 Settembre 2021, 09:16

NORCIA Un canoista prigioniero con la canoa dei tronchi caduti nel fiume Corno. A dare l'allarme ai vigili del fuoco del distaccamento di Norcia un pastore che stava portando al pascolo il gregge. I pompieri arrivano sul posto in un quarto d'ora, con loro, allertato dal pastore, c'è anche un esperto del centro rafting Gaia. Quando i vigili del fuoco arrivano sul posto vedono che il canoista si sta liberando dalla scomoda posizione. Una volta che il caonista è in sicurezza, i pompieri decidono di intervenire per liberare il corso del fiume dagli alberi per evitare che si ripetano altre situazioni di pericolo per chi frequenta quello spettacolare angolo di natura nel cuore della Valnerina.