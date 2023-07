Sabaudia, anziano e bagnino rischiano di annegare: salvati entrambi da un canoista

Intorno alle 17.30 di oggi pomeriggio un uomo di circa 70 anni che stava facendo il bagno al lido “La Playa”, a Sabaudia, ha trovato enorme difficoltà a rientrare sul bagnasciuga, rischiando di annegare. Immediato l’intervento del bagnino del lido il quale, tuttavia, una volta in acqua non è riuscito a resistere alle forti correnti causate dal mare mosso, rischiando a sua volta di finire sott’acqua.

Decisivo, a quel punto, l’intervento di un canoista, Patrik C., quarantacinquenne che si trovava in spiaggia e che non ci ha pensato due volte a lanciarsi in mare con la sua canoa per salvare l’anziano e il giovane bagnino, riportati entrambi sulla battigia dove sono stati sottoposti agli accertamenti dei sanitari del 118.