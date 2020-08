FOLIGNO - Un furto d’auto s’è trasformato in un dramma che ha causato tanto dolore. Perché in quella macchina che è stata rubata, e poi ritrovata, c’era Moon una cagnolina di 4 anni. Chi ha preso la vettura quando s’è accorto che c’era quel cane l’ha abbandonata. Moon non ce l’ha fatta e i proprietari sono distrutti dal dolore. Tutto è accaduto ieri ed ha preso le mosse, determinando una mobilitazione molto vasta soprattutto online, con un post su Facebbok che la proprietaria di Moon ha rilanciato, chiedendo massima diffusione. Ecco il testo del post: «Questa mattina hanno rubato una macchina, una Suzuki Jimny argentata, nel parcheggio del cimitero di Scandolaro (Foligno). Dentro c'era la mia cagnolina Moon, un setter inglese bianco e nero. Moon è un cane buono, si fa avvicinare abbastanza tranquillamente e ha bisogno di cure particolari. Per favore condividete, aiutatemi a trovarla!!». La proprietaria di Moon, raggiunta al telefono da Il Messaggero, ha in prima battuta spiegato l’accaduto dando anche indicazioni sulle caratteristiche di Moon e della sua particolarità: testa tutta nera con una riga bianca nel mezzo. Con ogni probabilità chi s’è impossessato dalla vettura ignorava il fatto che al suo interno vi fosse Moon. “Nel punto dove avevamo parcheggiato la macchia – ha spiegato spiega la proprietaria di Moon – non abbiamo trovato nulla che spiegasse come sia avvenuto il furto del veicolo. Proseguiremo senza soluzione di continuità nelle ricerche di Moon e facciamo appello a tutti di segnalare eventuali avvistamenti. Moon ha 4 anni ed ha la testa tutta nera con una riga bianca nel mezzo”. Le ricerche dell’auto, ed in particolare di Moon sono proseguite senza soluzione di continuità. Poi, nel tardo pomeriggio di ieri, l’ennesimo contatto: “L’auto è stata ritrovata. Moon era dentro, purtroppo non ce l’ha fatta”. Un dolore profondissimo, quello causato dalla scomparsa di Moon che ha segnato anche quanti, direttamente o via social, si sono dati da fare per dare un lieto fine, che non c’è stato, a una giornata iniziata con il furto dell’auto. Le temperature, inoltre, non hanno aiutato di sicuro la sopravvivenza della cagnolina. Si può supporre che chi ha sottratto il veicolo si sia accorto solo in un secondo momento della presenza della cagnolina decidendo quindi di abbandonare la vettura dopo, anche qui il condizionale è d’obbligo, aver percorso un tratto di strada. Purtroppo, al momento, l’unica certezza è che Moon non c’è più e il dolore dei suoi proprietari non ha confini. “Voglio solo dire grazie – conclude la proprietaria della cagnolina – quanti ci hanno sostenuto in questo drammatico momento”.

