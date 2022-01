«Buon anno Orvieto!». Il messaggio della sindaca Roberta Tardani

«Si è appena concluso un altro anno difficile ma anche pieno di soddisfazioni, di progetti realizzati, di opportunità che siamo stati capaci di cogliere.»

E' questo il messaggio che la sindaca di Orvieto, Roberta Tardani, ha diffuso nel primo giorno del nuovo anno.



«Nel periodo più buio della storia del mondo - ha detto - abbiamo riacceso la luce su Orvieto, oggi una città più viva che mai, una luce nuova che ci ha indicato la strada della ripartenza. Vogliamo portarla con noi anche nell’anno che è appena cominciato confidando che sia finalmente quello della definitiva ripresa per tutti.



E vogliamo portarci anche il coraggio e la determinazione che abbiamo dimostrato e con cui abbiamo affrontato ogni tipo di situazione, bella e meno bella, convinti e fieri delle grandi potenzialità e capacità della nostra comunità.



Anche in questi ultimi giorni e nella notte di festa appena trascorsa - ha continuato - la città ha dimostrato di poter convivere con questa nuova fase dell’emergenza sanitaria che possiamo affrontare solo con grande senso di responsabilità e continuando senza tentennamenti sulla campagna di vaccinazione.

Nel nuovo anno non mancheranno ma anzi si moltiplicheranno i nostri sforzi, miei e quelli dell’amministrazione che mi onoro di guidare, per fare di Orvieto sempre più un luogo di opportunità dove costruire concretamente il futuro. Buon anno a tutti noi, buon anno Orvieto.»