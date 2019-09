© RIPRODUZIONE RISERVATA

La sezione attivata nell’anno scolastico 2016/2017, dopo un biennio tradizionale, è giunta al terzo anno, nel quale inizierà la specializzazione in Biotecnologie Sanitarie: una novità dell’anno scolastico che sta per iniziare, un trampolino di lancio per le facoltà universitarie di carattere scientifico e sanitario, per i corsi di formazione professionale post universitari e per le carriere nelle forze armate. L’esigenza nasce dall’interesse crescente dei giovani verso questo settore e dalle necessità di alcune aziende locali.Non solo microbiologia, igiene, anatomia, fisiologia e chimica analitica e strumentale da studiare sui libri: la sezione dedica ampio spazio al «saper fare», alla didattica laboratoriale e agli stage in strutture sanitarie pubbliche i private durante le ore di alternanza scuola lavoro. Il risultato sarà quello di offrire agli studenti la possibilità di approfondire le principali tecnologie sanitarie nel campo biomedicale, farmaceutico e alimentare, contribuendo ad identificare i fattori di rischio delle patologie e a promuovere, quindi, la salute personale e collettiva.