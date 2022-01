Tensioni e scontri a Torino dove è andata in scena una manifestazione degli studenti a Piazza Arbarello per la morte di Lorenzo Perelli, deceduto a 18 anni nell'ultimo giorno di stage a Pavia di Udine. Circa 200 i partecipanti, secondo la questura, che hanno cercato di forzare gli sbarramenti delle forze di polizia, anche con l'utilizzo di un furgone, nel tentativo di dirigersi in corteo verso le vie del centro città. Ci sono state cariche di alleggerimento da parte delle forze dell'ordine.