Basket femminile: La Pink batte Viterbo e sale sempre più su in classifica

TERNI - La Lanini Pink basket ottiene la seconda vittoria consecutiva, sconfiggendo al PalaDiVittorio la Domus Mulieri Viterbo per 67 a 59 (37-30) nel campionato di serie B femminile di pallacanestro. E' stata una partita che le atlete ternane hanno praticamente avuto sempre in pugno. Le ragazze allenate da Francesco Piermarini, salgono ad otto punti in classifica, aspettando il risultato della capolista Roseto impegnata a Roma. Roseto e Latina sono le compagini che più hanno messo in difficoltà la Pink in questo girone di andata.