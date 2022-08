Avigliano Umbro, l'Asia è in mostra fra i vicoli di Toscolano. Prende il via il progetto "arte nei borghi".

AVIGLIANO UMBRO Inaugurata a Toscolano la mostra fotografica "Asian glances", l’Asia attraverso i suoi sguardi. Di Rick Margiana.

Un "open air", fra le viuzze del borgo medievale dove fino al 28 agosto sarà possibile vedere le cinquanta grandi immagini realizzate in pellicola tra il 1998 e il 2010 da Margiana che raccontano frammenti di vita, culture e differenze dei posti più remoti dell'Asia. Un'occasione per guardare una consistente parte di mondo da un punto di vista diverso, andando a "scrutare" attimi di vita quotidiana.

«Un affresco delle genti d’Oriente - ha scritto lo stesso autore in merito al suo progetto- composto attraverso i loro sguardi. Genti d’Oriente, madri generose di culture, religioni e migrazioni. Asperse talvolta su terre nascoste che spesso la Storia stessa prova a dimenticare e dove pietre e polvere rendono ancora improbabile il futuro.

Genti eterogenee e complesse, spesso in cammino verso l’oblio, con fieri sguardi e passi indomiti».

L'evento è organizzato dall'amministrazione comunale di Avigliano Umbro in collaborazione con il circolo ANSPI di Toscolano con l'intenzione di portare l'arte nei borghi delle frazioni per valorizzare il territorio ed attirare visitatori in esso.