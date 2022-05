Autocarro carico di mais in fiamme sulla A1 tra Fabro e Orvieto

Si sta ancora cercando di capire come si sia sviluppato un incendio che in pochi minuti ha avvolto un autocarro in transito sulla Autostrada del Sole in direzione della Capitale, intorno alle 14 di martedì 17 maggio, tra i caselli di Fabro e Orvieto.

Il conducente, illeso, ha fatto in tempo a scendere dall'automezzo quando si accorto delle fiamme - l'autocarro trasportava un carico di mais. Sul posto immediato l'arrivo della Polizia Stradale di Orvieto che ha predisposto il blocco del traffico in attesa dell'intervento dei Vigili del Fuoco di Orvieto.

Al momento (ore 14:36) Autostrade per l'Italia comunica che il traffico è bloccato con 3 km di coda in aumento. A chi viaggia In direzione di Roma, si consiglia di uscire a Fabro, seguire le indicazioni per Fabro scalo-Ficulle successivamente la SP Umbro Casentinese e rientrare in autostrada ad Orvieto.