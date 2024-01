Terni. Tampona auto dei vigili urbani, rimane ferita un'agente

© RIPRODUZIONE RISERVATA

Terni. Incidente stradale venerdì sera intorno alle 21 lungo viale XIII Marzo, nei pressi dell'ospedale. Un automobilista alla guida di una Ford Fiesta ha tamponato violentemente un'auto dei vigili urbani con tre agenti a bordo. A rimanere ferita una vigilessa che è stata portata all'ospedale Santa Maria per accertamenti. Sul posto i carabinieri per i rilievi del caso. Per accertamenti è stato portato al Pronto soccorso anche un bambino che era a bordo dell'utilitaria.