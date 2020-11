A Castel Giorgio un decesso Covid tra gli anziani ospiti di una casa di riposo

Non ce l'ha fatta a superare anche il contagio da Covid-19 un anziano ospite di una casa di riposo di Castel Giorgio. Il decesso dell'uomo, un anziano non residente del comune guidato dal sindaco Andrea Garbini, è avvenuto nella mattina di giovedì 5 novembre, a causa, secondo quanto si apprende, di un quadro sanitario già compromesso e gravato dal contagio da Covid-19. Sono dunque al momento 23 gli ospiti di una casa di riposo che si trova a Castel Giorgio e che conta anche 8 operatori sanitari positivi.

"I cittadini residenti a Castel Giorgio che attualmente sono positivi Covid sono 2 - spiega il sindaco Garbini - entrambi operatori della casa di riposo in questione. Gli altri due casi, che il servizio di rilevazione regionale attribuisce al nostro comune sono in realtà uno relativo a un non residente e uno a un residente domiciliato in altro comune. I 23 ospiti della casa di riposo colpita sono tutti residenti altrove, qui hanno solo la residenza sanitaria."

Nel comune di Castel Giorgio attualmente sono 13 le case adibite a ricovero di anziani spesso non autosufficienti; di queste una è dedicata alla assistenza di malati di Alzheimer. "Nel nostro comune contiamo circa 160 persone impiegate in queste strutture - spiega il sindaco - molti, anzi i più, vengono a lavorare qui dai comuni limitrofi del Lazio. Il loro lavoro è delicato, encomiabile, si prendono cura di persone anziane, persone vulnerabili, e lo fanno con la massima professionalità e attenzione, ma purtroppo il virus è entrato anche stavolta in una di questa residenze."

La situazione del comune al confine con il Lazio "è sotto controllo - dichiara Garbini - da tempo avevamo già rinnovato l'ordinanza di chiusura di tutte le case di riposo e di assistenza agli ospiti."

