Castel Giorgio, torna l'incubo Covid tra gli anziani. In una residenza assistita positivi 24 ospiti e 8 operatori

Torna a Castel Giorgio l'incubo Covid-19 e lo fa colpendo, ancora una volta, gli anziani ospiti una casa di riposo. Secondo quanto si apprende, sarebbero 24 gli anziani residenti in una villa adibita a residenza assistita, risultati positivi al Coronavirus.

"La struttura - spiega il sindaco Andrea Garbini - ha registrato la positività al tampone di tutti gli operatori, dei quali due risiedono nel nostro comune, e di tutti gli ospiti che non risultano nostri concittadini, ma detengono esclusivamente la residenza sanitaria. Fortunatamente - aggiunge Garbini - le persone risultate positive stanno bene e presentano soltanto sintomi lievi." Gli altri operatori della casa in questione, risultati positivi Covid ma non residenti a Castel Giorgio sarebbero 6.

APPROFONDIMENTI CORONAVIRUS «L'ospedale di Orvieto per il momento resta... CORONAVIRUS Torna a salire il numero dei casi Covid in tutto l'Orvietano,...

"Vi chiedo di rispettare le prescrizioni previste dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri (Dpcm) e di non diffondere notizie non conformi alla realtà dei fatti - l'appello del sindaco Garbini - come fatto già in precedenza, vi informerò costantemente sull’evoluzione della situazione di emergenza."



© RIPRODUZIONE RISERVATA