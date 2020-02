Ast, è gara di solidarietà: donate 7000 ore di ferie per il collega in difficoltà

© RIPRODUZIONE RISERVATA

TERNI È una vera e propria gara di solidarietà quella che ha preso il via dall’iniziativa dei lavoratori stessi delle acciaierie Thyssen Krupp di Terni, dove si sta raccogliendo un monte ore di ferie da regalare ad un collega che ne ha bisogno per prendersi cura del figlio gravemente malato. Di fronte alla situazione di necessità del collega, che aveva esaurito permessi e ferie, ancora una volta gli operai non si sono tirati indietro e sono state raccolte nella «banca ore solidali» ben 6.925 ore, delle quali 6.371 di permessi annui retribuiti e 554 di ferie. Tutto ciò è stato possibile grazie all’accordo che era stato sottoscritto il 29 ottobre dello scorso anno tra Rsu e tutti i sindacati dei metalmeccanici, grazie al quale è adesso possibile aiutare chi ne ha bisogno in situazioni di seria difficoltà su base volontaria. La «banca ore solidali» frutto di questa nobile iniziativa, inoltre, è uno strumento a disposizione di chiunque in futuro possa averne necessità.