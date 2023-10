Assisi da record, 800mila presenze turistiche nei quattro mesi estivi

ASSISI - Ottocentomila presenze turistiche in quattro mesi. Sono i dati del «pienone a tutti i principali eventi estivi organizzati dal Comune - sottolinea l'ente - in collaborazione con il tessuto associativo del territorio nell'ambito di “Assisi Estate 2023”». I dati, diffusi dall'ufficio comunale Turismo e Marketing territoriale, derivano dal sistema di rilevazione di presenze smartphone da parte di società specializzate e rielaborate da piattaforme specifiche, attivato da tempo dall'ente.

Da giugno a settembre, turisti da tutta Italia e da varie parti del mondo hanno scelto Assisi con un incremento rispetto al 2019 preso a riferimento come turisticamente più significativo. La città si conferma al primo posto anche nella classifica, stilata dalla Regione Umbria, delle dieci destinazioni regionali più visitate sia da turisti italiani che stranieri. Il mese clou è stato agosto, con oltre 238mila presenze. Ma la vera sorpresa è stata settembre, con oltre 208mila turisti e un incremento generale di circa il 53% rispetto al 2019.

Molto significativa la presenza di stranieri che da 56.297 del 2019 sono passati a 106.098 del 2023, con un aumento dell'88,5%. Notevole anche la crescita dei turisti italiani, che a settembre di quest'anno sono passati a 102.491 dagli 80.095 del 2019, con un +28%. In generale, nell'estate 2023, il flusso turistico ad Assisi è stato generato per il 55% da italiani e per il 45% da stranieri. «Straordinario» viene definito l'accesso ai musei civici, con grande protagonista la Rocca Maggiore, riaperta al pubblico lo scorso 22 giugno dopo lavori di riqualificazione, che ha registrato circa 23mila ingressi fino al 30 settembre.

Bene anche la Torre del popolo con 12mila utenti, il Foro Romano con circa 11.500 e la Pinacoteca con oltre 4.200.

La nuova navetta elettrica, che consente un eco tour alla scoperta delle bellezze e del circuito museale della città, ha registrato oltre 6.300 utenti dal 22 giugno a fine settembre. Molto apprezzata la rassegna “Note di Assisi”, musica e spettacolo in centro storico, con dodici serate e oltre 8mila spettatori complessivi in piazza del Comune. Successo anche per la grande musica nello spettacolare palcoscenico naturale della Rocca Maggiore: oltre 10mila persone per i concerti di Riverock, con Daniele Silvestri grande protagonista e circa 4mila per Suoni Controvento, con Goran Bregovic che ha incantato il pubblico con la sua musica turbo folk al tramonto.

Bene anche gli eventi di Cambio Festival, con oltre 3mila presenze per concerti in angoli suggestivi della città e

DeMusicAssisi, primo festival di musica medievale in Umbria che ha conquistato oltre 2mila persone in quattro giorni. Promossa pure la rassegna “Storie dal Medioevo”, con sold out tutte le conferenze con esperti di

rilievo internazionale all'interno della Rocca Maggiore, inaugurate con l'apertura straordinaria della Torre Poligonale

dopo lavori di restauro. Tutto esaurito anche per le iniziative promosse nell'ambito del progetto “Assisi le pietre parlano”: oltre 300 adesioni a “Segnaletica per occhi spenti” e 200 per “Città di Poeti”. Anche le attività per i più piccoli hanno registrato numeri importanti: Birba chi legge oltre 1.200 presenze in tre giorni, mentre il Bibliotour della Biblioteca comunale ha coinvolto oltre 200 bambini.

Successo anche per le attività escursionistiche “Alla scoperta del Monte Subasio”, con oltre mille adesioni per

tredici eventi fra natura e territorio. Grande partecipazione anche per il nuovo itinerario culturale e turistico “Il Perugino per tutti”, alla scoperta delle opere del Divin Pittore sul territorio tra Assisi, Foligno e Spello,

«Tutti gli eventi estivi - sottolineano nella nota Stefania Proietti e Fabrizio Leggio, sindaco e assessore al turismo di

Assisi - hanno ottenuto un grande riscontro di pubblico.

Merito di un programma vario e di qualità, della forte collaborazione con diverse realtà associative e culturali del territorio e di un'importante azione di promozione, sia attraverso i nuovi media che con mezzi tradizionali. Assisi si conferma traino fondamentale per il flusso turistico regionale, come città in grado di offrire non solo arte e spiritualità, ma anche cultura ed eventi capaci di attrarre un pubblico trasversale e sempre più numeroso. Questo trend in crescita anche in mesi che, fino a pochi anni fa, erano considerati di bassa stagione, è in aumento in vista delle importanti iniziative dei centenari francescani e del giubileo».